Muhtar, korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika
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Muhtar, korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı

6 saat önce

Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar, mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.

Muhtar, korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı, System.String[]

Maske ve eldivenlerin fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren muhtar, mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.


Adıyaman Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle sakinlerine korona virüsüne karşı maske ve eldiven dağıttı. Muhtar, kaldırımdan geçen vatandaşlara, araçları ile ilerleyen sürücü ve yolculara, mahalledeki esnaf ve müşterilerine maske ve eldiven dağıttı.


Korona virüsünün görülmesinden sonra ülkemizde maske ve eldivenlerin fiyatlarının fahiş fiyata satılmasına tepki gösteren Muhtar Taş, maskeleri kendi elleriyle taktı.


Abdulkadir Geylani Taş, özellikle 60 yaş üstü kişilere maske ve eldiveni dağıttıklarını belirterek, "Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımıza duyarlı olmaları açısından bu maske ve eldivenleri dağıtmaya başladık. Fırsatçılar korona virüsünden sonra bayağı bir fiyat artışı yaptı. Fırsatçılık yapan karaborsacılara, bu sahtekarlara karşı halkımıza bedava maske ve eldiven dağıtıyoruz. Halkımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle korunmak adına maske bulundurması gerekiyor" dedi.


Mahalle sakinleri ise muhtarı yaptığı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. - ADIYAMAN

Abdulkadir Geylani, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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