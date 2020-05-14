Muhtar, Köyde Drone ile Maske Dağıtıyor - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, drone ile vatandaşlara maske dağıtıyor. Muhtar köye giriş çıkış yapan vatandaşları kayıt altına alıyor ve ateş ölçümü yapıyor.



Drone ile Maske Dağıtımı Yapılıyor



Muhtar köyün girişinde özel elbiselerle nöbet tutarak gelen vatandaşlara kolonya veriyor ve ateş ölçümü yapıyor. Drone ile köydeki vatandaşlar izleniyor. Maske takmayan vatandaşlara drone ile maske gönderiliyor. Yapılan açıklamalarda Küçüksarı'nın temas olmaması için drone tercih ettiği söylendi.



Muhtar Ramazan Küçüksarı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:



"Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz."



Drone ile maske alan bir vatandaş ise "Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum" dedi.