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Muhtar köylülerini 5 yıldır iftarda buluşturuyor

38 dakika önce

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi sakinleri, Muhtar Önder Soysal'ın 5 yıl önce sosyal medyadan davet ederek başlattığı geleneksel iftarda bir araya geldi.

Muhtar köylülerini 5 yıldır iftarda buluşturuyor, System.String[]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi sakinleri, Muhtar Önder Soysal'ın 5 yıl önce sosyal medyadan davet ederek başlattığı geleneksel iftarda bir araya geldi. Mahalle dışından da yüzlerce hemşeriyi bir araya getiren etkinliğe bu yıl yaklaşık 2 bin Yağdereli katıldı.

Günler öncesinden sosyal medyada paylaşımlarına başlayan ve mahalle dışında yaşayan yüzlerce Yağdereliyi buluşturmayı hedefleyen Muhtar Önder Soysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar etkinliğine Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve iki bini bulan mahalle sakini katıldı. Mahalle meydanında kurulan masalarda hep birlikte dua ederek iftarlarını açan vatandaşlar, imece usulü yardımlarla hazırladıkları keşkek, kuru fasulye, pilav, cacık ve üzerine tahin ilave edilmiş irmik helvasını hep birlikte yediler.

Mahalle Muhtarı Önder Soysal, beş yıl önce başlatmış oldukları iftar geleneği sayesinde en azından yılda bir kez olsun dışarıdaki Yağdereli hemşerileri ile buluşma şansı elde ettiklerini ifade etti. Soysal, "Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlarla tüm Yağderelilerden destek alıyorum. Herkes gönlünden ne koptuysa üç-beş yardımda bulunuyor. İmece usulü yemeklerimizi pişiriyor ve hep birlikte yiyoruz. Bu güzel ortam her şeye değiyor. 405 nüfuslu köyümüzde ben ikinci dönemdir muhtarlık yapmaktayım" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Aydın, Sultanhisar, Güncel
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