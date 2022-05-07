Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü - Son Dakika
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Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü

07.05.2022 15:52
Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde kendi arazisinde koyun otlatmaya gelen göçerlere izin vermeyen muhtar Fahrettin Yıldırım, göçerlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde iddiaya göre göçerlerin getirdiği koyun sürüsü köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine girdi. Koyunların arazisine girdiğini fark eden muhtar Yıldırım, göçerlere 'Burası benim arazim, izinsiz giremezsiniz' demesinin ardından göçerlerle sözlü tartışma yaşandı.

Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

AV TÜFEĞİNE SARILDI

Tartışmanın büyümesiyle göçerler av tüfeği ile muhtar Fahrettin Yıldırım ve yanında bulunan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge engebeli arazi olmasından dolayı yaralıları alması için bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

YARALI MUHTAR, YOLDA VEFAT ETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan muhtar Fahrettin Yıldırım, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çağlı çalışmanın ardından olaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeğine de el konuldu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Koyun otlatma kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Fahrettin Yıldırım, Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü - Son Dakika
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