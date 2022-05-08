Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika

Bingöl'de Yolaçtı köyünün muhtarı Ağa Babayiğit, köyünde elektriklerin uzun zamandır kesik olduğunu ifadere ederek durumu protesto etmek için elektrik direğine tırmandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada ilk olarak gazeteci Mahmut Bozarslan tarafından paylaşılan video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SESLENDİ

Görüntülerde elektrik direğine tırmanmış olan Babayiğit, "Türkiye Cumhuriyeti bizi duysun. Kamuoyuna sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek AK Parti üyesi olduğunu ancak kendilerine hizmet edilmediğini öne sürdü.