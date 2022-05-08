Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

08.05.2022 19:01

Bingöl'de köylerinde uzun süredir elektriklerin kesik söyleyen bir muhtar, elektrik direğine tırmanarak durumu protesto etti. AK Parti üyesi olduğunu dile getiren köy muhtarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve elektrik şirketlerine seslenerek "Bize hizmet edilmiyor" dedi.

Bingöl'de Yolaçtı köyünün muhtarı Ağa Babayiğit, köyünde elektriklerin uzun zamandır kesik olduğunu ifadere ederek durumu protesto etmek için elektrik direğine tırmandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada ilk olarak gazeteci Mahmut Bozarslan tarafından paylaşılan video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SESLENDİ

Görüntülerde elektrik direğine tırmanmış olan Babayiğit, "Türkiye Cumhuriyeti bizi duysun. Kamuoyuna sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek AK Parti üyesi olduğunu ancak kendilerine hizmet edilmediğini öne sürdü.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Protesto, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika


Son Dakika
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement