Son Dakika Haberleri: Muhtar Kurayla Belirlendi

Muhtar Kurayla Belirlendi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde muhtar adayları Bahtiyar Sungur ve Hasan Durmuş'un aldığı oylar eşit çıkınca, kura çekimi yapıldı.

Muhtar Kurayla Belirlendi, System.String[]
DENİZLİ'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde muhtar adayları Bahtiyar Sungur ve Hasan Durmuş'un aldığı oylar eşit çıkınca, kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde muhtarlığı Sungur kazandı.

Güney ilçesinin 519 seçmeni bulunan Cindere Mahallesi'nde muhtarlık için 5 aday yarıştı. Seçimin sona ermesinin ardından mevcut muhtar Bahtiyar Sungur ve Hasan Durmuş 149'ar oy aldı. İtirazlar üzerine sandıktaki oylar tekrar sayıldı. Ancak oy sayıları yine eşit çıktı. Bunun üzerine Buldan İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle muhtarlığı Bahtiyar Sungur kazandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Hasan Durmuş, Denizli, Güney, Güncel
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