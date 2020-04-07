Muhtar, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı - Son Dakika

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Muhtar, maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı
6 saat önce
MERSİN'in Tarsus İlçesinde mahalle muhtarı Sadık Kenarlı, tüm maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.
MERSİN'in Tarsus İlçesinde mahalle muhtarı Sadık Kenarlı, tüm maaşını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.
Tarsus ilçesinin Çiçekli Mahalle Muhtarı Sadık Kenarlı, örnek bir davranışa imza attı. Kenarlı, koronavirüs salgını nedeniyle muhtarlık maaşını, mahallede ihtiyaç sahibi olan ailelere bağışladı. Muhtar Kenarlı, gıda kolileri hazırlayarak kapı kapı dolaşıp, maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim etti. Yardım kolilerini alan vatandaşlar muhtar Sadık Kenarlı'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:08 Kaynak: DHA
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