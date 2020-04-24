Muhtar, maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor - Son Dakika
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Muhtar, maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor

6 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir muhtar, maaşının büyük bölümünü özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü mahalle sakinlerine destek oluyor.

Muhtar, maaşını mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için harcıyor, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir muhtar, maaşının büyük bölümünü özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü mahalle sakinlerine destek oluyor.

Süksün Zafer Mahallesi muhtarı Yavuz Kanal (46), seçimlerde "muhtarlık maaşını hizmet için harcayacağı" vaadinde bulundu.

Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı mahallede maaşının bir bölümüyle ekmek, meyve, ilaç ve un gibi malzemeler alan Kanal, bunları aracıyla kapı kapı dolaşarak vatandaşlara teslim ediyor.

Çalmadık kapı bırakmayan muhtara, mahallede maddi durumu iyi olanlar da destek veriyor.

Muhtar Yavuz Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin sağladığı imkanları insanlara harcamak için yola çıktığını söyledi.

Maaşını çektiği zaman ilk olarak öksüz çocukların yanına gittiğini ve onlara destek olduğunu anlatan Kanal, kalan parasını da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kullandığını ifade etti.

"Kapı kapı dolaşıyorum"

Kendisine mahalledeki hayırseverin de destek verdiğini aktaran Kanal, şunları kaydetti:

"Birçok vatandaş evde rahat etsin diye çabalıyorum. Kapı kapı dolaşıyorum, soruyorum, telefon açıyorlar ve 'şu ihtiyacım var' diyorlar. Biz de alıp evine kadar götürüyoruz. Alınan şeylerin ücretini çoğu zaman ödemek istiyorlar ancak almıyorum. Aldıklarım da maddi durumu iyi olan kişilerden. Bu davranışımıza karşı mahallemizdekiler teşekkür ediyor, maddi durumu iyi olanlarsa takdir ediyor. Benim için muhtarlık maaşı önemli değil. Ben o felsefeyle seçildim. Benim zaten farklı bir işim daha var, muhtarlık maaşımın yarısından fazlasını başkaları için harcıyorum. Yiyecek, ekmek, un, meyve gibi şeyler alıyorum. Devletin bana verdiği maaşı vatandaş için harcıyorum. Bu durumdan memnunum. Gerekirse daha fazlasını da harcayacağım."

Mahalle sakinleri memnun

Mahallede yaşayan 80 yaşındaki Osman Yakut, muhtarın kapılarına kadar gelip kendilerine yardım ettiğini belirtti.

İbrahim Hadise (70) ise maaşını mahalleli için harcayan muhtarın örnek bir davranış sergilediğini dile getirdi.

"Herkesin kapısına gidip ihtiyacı olup olmadığını soruyor." diyen Mustafa Demir ise seçimden önce mahalleliye yardım edeceği vadinde bulunan muhtarın önemli bir iş yaptığını söyledi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:30 Kaynak: AA

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