Muhtar mahallelinin ekmek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde muhtar Dursun Tutar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Fatih Mahallesi Muhtarı Tutar, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mahallesindeki vatandaşların temel ihtiyacı olan ekmekleri fırından alarak mahallelinin kapısına kadar götürdü.

Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık fırınlardan aldığı kasa kasa ekmeği mahallesinin tüm sokaklarını gezerek ihtiyacı olanlara dağıttığını anlatarak, "Sokağa çıkma yasağının ardından mahalledeki komşularımızın, vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını gidermesi için görev başındayız. Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışı ile bu hizmetimizi pazar günü de devam ettireceğiz." dedi.