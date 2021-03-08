Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı - Son Dakika

Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı

08.03.2021 17:14
Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesi Keli Mahalle Muhtarı Alim Teker, mahalle kadınlarına karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Keli Mahalle Muhtarı Alim Teker, mahalle kadınlarına karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Keli Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Keli Zaferspor Kulüp Başkanı Alim Teker, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, mahalle kadınlarını unutmadı. Muhtar Teker, eşi Havva Teker ile birlikte mahalle kadınlarına karanfil hediye ederek günlerini kutladı. Mahalle kadınları da kendilerini unutmayan Mahalle Muhtarı Alim Teker'e teşekkür etti.

"İyi ki varsınız"

"Dünya'yı daha yaşanır bir yer yapan kadınlarımıza çok şey borçluyuz" diyen Muhtar Teker, "Toplumumuzda şefkat ve fedakarlığın timsali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlarımızın daha çok önemsenmesi ve korunması aynı zamanda beklenti ve taleplerinin karşılandığı bir gün olmasını diliyorum. İyi ki varsınız" dedi. - MANİSA

Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı
Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı
Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı

Salihli, Manisa, Muhtar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtar mahallenin kadınlarını unutmadı - Son Dakika


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