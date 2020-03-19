Muhtar mahallesini dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar mahallesini dezenfekte ediyor - Son Dakika

Muhtar mahallesini dezenfekte ediyor

6 saat önce

Adana'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallenin korona virüsten etkilenmemesi için ilaçlama pompasıyla tüm mahalleyi dezenfekte ettiriyor.

Muhtar mahallesini dezenfekte ediyor, System.String[]

Adana'da Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallenin korona virüsten etkilenmemesi için ilaçlama pompasıyla tüm mahalleyi dezenfekte ettiriyor.


Türkiye'de korona virüsün 191 kişiye bulaşması, 2 kişinin de ölmesiyle birlikte alınan tedbirler de artıyor. Adana'nın Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör de mahalleye yardımcı olmak için dezenfektan üretip bunu mahalleliye ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Dün bu işleme başlayan Güngör'ün telefonu susmazken mahalleli muhtarlığa gelerek ücretsiz dezenfektan aldı. Güngör, vatandaşların apartmanlarını, evlerini ve iş yerlerini dezenfekte etmeleri için ilaçlama pompası imkanı da sundu. İsteyen ilaçlama pompasını alırken, isteyene de pet şişelerde dezenfektan verildi.


Mahalleli muhtarlık binası önünde kuyruk oluştururken muhtarın bu davranışının yerinde ve çok olumlu olduğunu kendilerini rahatlattığını söyledi.


Göktürk Güngör ise milletin ve vatandaşın bu zor zamanında yanlarında olmak için tedarik ettikleri kimyasal ürünlerle dezenfektan ürettiklerini bunu da halka ücretsiz olarak verdiklerini, kendisinin de park ve bahçeleri dezenfekte ettiğini söyledi. Güngör, iki gündür mahalleliye hizmet verdiklerini onlara ilaçlama pompası da verdiklerini belirterek, "Vatandaş ilaçlama pompasını imza karşılığı alıp dezenfekte yapıyor. Biz vatandaşlara 25 dakika veriyoruz. Çünkü çok talep var bu nedenle kimsenin mağdur olmaması için süre kısıtlaması var. Bu işlemi iki gündür mahallede yapıyoruz. Ancak tüm Adana'ya dezenfektan verebiliriz. Talep olursa herkese vereceğiz" dedi. - ADANA

Güzelyalı, Göktürk, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:04 Kaynak: İHA

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