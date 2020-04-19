Muhtar mahallesini

Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahalle Muhtarı Musa Şen, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından mahallesini "drone"la takip etti.

Şen, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınında mahallesindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterirken özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalmaları için her gün mahallede yaşayan yaşlıları ziyaret ediyor.

İhtiyaç listelerini alarak ilçe merkezinden ihtiyaçları karşılayarak mahalleliye teslim eden ve emekli maaşını çekecek olanların da maaşlarını çekerek ellerine teslim eden Şen, mahallesinin kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yasağa uyulup uyulmadığını kontrol için "drone"la denetim yapan Şen, "Mahallemde 65 yaş üstü insanlarımızın evde kalmaları için hizmet etmeye ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle de mahalleyi drone ile takip edip sokağa çıkan olmadığından emin oldum. İnşallah ülke olarak bu zorlu günleri hep birlikte en kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.