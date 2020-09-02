Muhtar mahallesini kamerayla izliyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, mahalle çocuklarının oynadığı Yunuslar Parkına gece görüşlü yüksek çözünürlüğe sahip güvenlik kamera kayıt sistemi taktırdı.

Muhtar Şeref Şaş, kamera sisteminin takılmasında yardımcı olan ve montajını yapan Mudanya Belediyesi ve hayırseverlere teşekkür etti. Kamera sisteminin çoğu maliyetini kendisinin karşıladığını belirten Şaş, "Söz verdik ve hamdolsun gerçekleştirdik. Yunuslar Parkı artık gece gündüz 7/24 gözlem ve kayıt altında. Çocuklarımız daha güvenli bir parkta oynayacaklar. Maksadımız haklımızın hak ettiği çok daha büyük hizmetlere kavuşmaları için aracı olmak, çabalamak. Yunuslar Parkında güvenlik tamam, ancak parkın düzenlenmesinde halkımızın serzenişleri var. Parkın çim ekilmesi beklenilen toprak kısımları halkımız ve çocuklar tarafından benimsenmedi. Rüzgar estiğinde çok toz kalkıyor. Çocuklar ve velileri buraların kapatılmasını ve bisiklet binilecek alanın açılmasını istiyorlar" dedi.

Muhtarlık binasının oldukça eski olduğunu ve mahallelinin ihtiyaçlarına yeterli gelmediğine dikkat çeken Muhtar Şaş, "Yetkililerden dileğimiz Şehit Şükrü Çavuş'un adını taşıyan mahallemize yakışır muhtarlık binasının yapılmasıdır" dedi. - BURSA