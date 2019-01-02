Son Dakika Haberleri: Muhtar, Mezarlık Yakınında Ölü Bulundu

Muhtar, Mezarlık Yakınında Ölü Bulundu

5 dakika önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Öneri'nin (41), mezarlık yakınında cansız bedeni bulundu.

Muhtar, Mezarlık Yakınında Ölü Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Öneri'nin (41), mezarlık yakınında cansız bedeni bulundu. Öneri'nin vücudunda yara veya darp izine rastlanılmadığı belirtildi.

Tavas'ın kırsal Yorga Mahallesi'nin muhtarı, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Öneri, saat 09.00 sıralarında, mahalle mezarlığı yakınlarında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Öneri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtarın vücudunda yara veya darp izine rastlanılmadığı belirtildi. Öneri'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, otopsi yapılacağı belirtilen Ramazan Öneri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

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