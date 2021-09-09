Muhtar Narlı'ya ilgi bekliyor

Erdek ilçesinin Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin: "Mahallemize bırakın turizm için yatırımı, turizm için Narlı'ya dokunuş istiyoruz"

Erdek'e bağlı önemli bir turizm beldesi olan Narlı Mahallesi, turizmde eski günlerini arıyor. Ocaklar Mahallesi'nde turizm hareketi olmadığı dönemde Narlı'da canlı bir turizm bulunduğuna dikkati çeken Dağtekin, şunları söyledi: "Şu çay bahçelerimizin durumlarına bakın, yıllardır dökülüyor. Milli Emlak'a ait olan bu çay bahçelerindeki bakımsızlık bizi çok üzüyor. Altyapımız yok. kanalizasyon şebekemiz bulunmuyor. Atıklar, denize gidiyor. İçme suyumuz yok. Su şebeke hattımızda her gün 7-8 patlak meydana geliyor. BASKİ, bu hattı mutlaka yenilemeli. Tüm Kapıdağ'da olduğu gibi Narlı da yıllardır imar planı bekliyor. Bu nedenle mahallemizde çarpık kentleşme büyük boyutlarda. Yani yıllardır kanayan bu yaramıza kimse el atmıyor. Bu arada mahallemizdeki Su Ürünleri Kooperatifi'nin sahil yakınında Mal Müdürlüğü'nden kiraladığı yer nedeniyle zaten çok kısa olan sahil şeridimiz iyice daraldı. Yürüyüş bandımız kapandı. Bu ortam ve koşullarda, bu yılki turizm sezonumuz çok kötü geçti. Pansiyonculuğumuz zayıf. Sezondan kimse memnun değil. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Mahallemize yatırım yapılmasından bile vazgeçtik, hiç olmazsa dokunuş bekliyoruz." - BALIKESİR