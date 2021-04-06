Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var - Son Dakika

Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var

06.04.2021 11:06
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesi kırsalında yer alan Pireveliler Mahallesi'nin Muhtarı Nihal Kaya, çalışkanlığı ile tüm mahallenin sevgisini kazanırken, herkesin dikkatini çeken Muhtar Kaya, mahalle ile ilgili projelerini bir bir hayata geçiriyor.

İzmir'in Bergama ilçesi kırsalında yer alan Pireveliler Mahallesi'nin Muhtarı Nihal Kaya, çalışkanlığı ile tüm mahallenin sevgisini kazanırken, herkesin dikkatini çeken Muhtar Kaya, mahalle ile ilgili projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Bergama ilçesine bağlı Pireveliler Mahallesi'nin Muhtarı Nihal Kaya'nın, deyim yerindeyse 10 parmağında 10 marifet var. Sabah erken kalkan, eşi ve engelli oğlunun kahvaltısını hazırlayarak mesaiye başlayan Nihal Kaya, hayvanlarının da karınlarını doyurarak muhtarlık görevine başlıyor.

Muhtarlık bürosu olan; ancak engelli oğluna bakmak zorunda olduğu için evinden çalışan Nihal Kaya, köylülerinin dilekçelerini, çiftçi belgelerini ve diğer işlemleri evindeki muhtarlık masasında hazırlıyor.

Köydeki vatandaşların hemen hemen her işine koşturan, onların derdiyle dertlenen Kaya, vatandaşlar için kurumlardan kurumlara koşturuyor.

Yerel seçimlerde ilk kez köyden kadın muhtar seçilen, girişkenliğiyle takdir toplayan Nihal Kaya, bu özelliğiyle herkesin sevgini kazandı.

Pireveliler Mahallesi Muhtarı Nihal Kaya, "Komşularım seçti beni. Köyümü ve köylülerimi seviyorum. Köyüme hizmet etmek istiyorum. Allah razı olsun, nereye gitsem hep yardımcı oldular. Köyümde teşvik de edildim; 'sen yaparsın edersin, sen her şeye atılgansın, girişkensin seni seçelim' dediler hepsi olmasa da. Ondan sonra benim de içimde de vardı açıkçası. Köyüme hizmet etmek istiyordum. Allah nasip etti, olduk, bugünlere geldik. İnşallah devamı da gelir" dedi.

Her işe koşuyor

Her gün sabah ezanında kalktığını, sobasını yakıp çocuklarına ve eşine kahvaltı hazırladığını ifade eden Muhtar Nihal Abla, "Tavuklarımı kümesten çıkartıp koyunlarıma bakıyorum. Büyükbaş hayvanlarımı yemleyip, samanlıyorum. Daha sonra ev işlerimi yapıyorum. Gelen giden oluyor, görev oluyor. Belge imzalatmak için gelen oluyor,onlara bakıyorum. Açıkçası zamanımın büyük çoğunluğu Bergama'da geçiyor. Hizmet peşinde koşuyorum, belediyelerde" şeklinde konuştu.

Kaya, "Üç çocuğum var, biri 24 yaşında engelli. Özel bakımlarını kendisi yapamıyor tabi ki ben ilgileniyorum evladımla. Bir de İkiz çocuklarım 16 yaşında Bergama'da yaşıyorlar, oraya da gidiyoruz orada da evimiz var. Onların yemeğini, çayını, suyunu hazırla, çamaşırlarını getir yıka. Öyle iki taraflıyız işte. İnsanların mesela bir yerlere başvuruları oluyor, onları yapıyorum. Hayvan desteklemede yardımcı oluyorum, tarım müdürlüğüne kayıt yaptırılacak olsa onları yapıyorum insanlara. Köyün suları arıza yaptığında, muhtarlıkta ne yapılıyorsa onları yapıyorum" diye aktardı. - İZMİR

Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var
Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var

Engelli, Bergama, Muhtar, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muhtar Nihal ablanın 10 parmağında 10 marifet var - Son Dakika


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