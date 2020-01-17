Muhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye etti - Son Dakika

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Muhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye etti
6 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir muhtar, öğrencilere karne hediyesi olarak Sivasspor atkısı dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir muhtar, öğrencilere karne hediyesi olarak Sivasspor atkısı dağıttı.
Gürün ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle 3 bin 230 öğrenci karne alma heyecanı yaşadı. Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi ise mahalle muhtarından geldi. Çayboyu Mahallesi Muhtarı Mahmut Tecir, okulda eğitim gören 100 öğrenciye Sivasspor atkısı hediye etti. - SİVAS
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