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Muhtar okul boyadı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı, arkadaşları ve okul müdür yardımcısıyla okulu boyadı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı, arkadaşları ve okul müdür yardımcısıyla okulu boyadı.

İlçeye bağlı Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesinde bulunan Tarsus İlkokulunu 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi başlamada önce, arkadaşları ve okul müdür yardımcısı ile birlikte boyama ve tadilat işine girişti.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için okulu boyadıklarını söyleyen Muhtar Hüseyin Aydın, "Çocuklarımız iyi bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeleri için okul yönetimimizle birlikte harekete geçtik. Yaptığımız tespitlerde okulumuzu duvarlarının durumu kötü, boyaya ihtiyacı olduğunu gördük. Mahalleliler olarak boyayı aldık. Kollarımızı sıvadık, okul müdür yardımcımız ve arkadaşlarımızla birlikte okulumuzu boyamaya başladık. İnşallah kısa süre bitireceğiz. Çocuklarımıza güzel bir eğitim dönemi hazırlıyoruz. Okul bizim, mahalle bizim, çocuklar bizim" dedi.

Okulu boyayan Muhtar Aydın, böylesine güzel bir çalışma içerisinde bulundukları için son derece mutlu olduklarını belirtti. - MERSİN
Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
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