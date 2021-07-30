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Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü - Son Dakika

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü

30.07.2021 18:29

Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarının öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında yaşanan silahlı kavgada dört çocuk babası bir adam yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden adamın, geçtiğimiz aylarda mahalle muhtarını öldüren şahsın kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehitkamil ilçesi Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında öğle saatlerinden önce meydana gelen olayda, geçtiğimiz aylarda Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma, ifade vermek için geldikleri Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da üzerlerinde taşıdıkları silahları çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı.

ÖLDÜRÜLEN MUHTARIN YEĞENİ, KATİLİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜDÜ

Çıkan silahlı kavga esnasında bir ay önce öldürülen muhtar Mustafa Kaygın'ın yeğeni Mesut K.'nın (47) ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.'nın kardeşi Cahit K.'ya (39) isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanan dört çocuk babası Cahit K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Cahit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cahit K.'nın ölümüne neden olan Mesut K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 17 Haziran 2021 tarihine Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay günü sabah erken saatlerde mahalleden Gaziantep'e aracıyla gitmek isteyen Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın'ın önüne kayınbiraderi Kenan K. ile 2 kişi çıktı. Karşı karşıya gelen husumetli iki taraf arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında silahını çıkaran Kenan K. aracın içinde bulunan Muhtar Kaygın'a birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan muhtar Mustafa Kaygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü - Son Dakika


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