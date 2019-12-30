Muhtar olmadan yeniden dernek başkanı seçildi - Son Dakika
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Muhtar olmadan yeniden dernek başkanı seçildi

6 saat önce

Yunusemre Muhtarlar Derneği gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul sonrası mevcut Başkan Bedriye Pehlivan, yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Muhtar olmadan yeniden dernek başkanı seçildi, System.String[]

Yunusemre Muhtarlar Derneği gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul sonrası mevcut Başkan Bedriye Pehlivan, yeniden dernek başkanlığına seçildi. Manisa'nın ilk ve tek kadın Muhtarlar Derneği Başkanı olan Pehlivan, muhtar olmadığı halde dernek başkanı olarak tekrar göreve geldi.


Manisa'nın ilk ve tek kadın Muhtarlar Derneği Başkanı olan ve yerel seçimlerde yeniden muhtarlığa aday olmayan Bedriye Pehlivan derneğin olağanüstü genel kuruluyla Yunusemreli muhtarların oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.


Gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını yapan Bedriye Pehlivan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmadığı için artık muhtar olmadığını hatırlatarak, bu yönde 'Muhtar olmadığı halde muhtarlar derneğine başbakanlık yapacak' şeklindeki eleştirilere cevap verdi. Pehlivan, "Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelik şartları ve üyeliğin devamlılığını Tüzük belirler. Bu konuda kendilerince ve hatta hiçbir STK'da görev bile almamış kişilerin böyle bir eleştiri getirmesi doğrusu çok manidar. Bu eleştirileri getirenler bilmelidirler ki, Yunusemre Muhtarlar Derneği kurulduğu günden beri çok önemli projelere imza atmış, kendiyle eşdeğer pek çok derneğe de çalışmalarıyla örnek olmuş bir dernektir. Ben bu derneğin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladığım görevime 5 yıldır dernek başkanı olarak devam ediyorum. Ancak muhtarlık görevime devam etmediğim için Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve derneğimize üye muhtar arkadaşlarıma istifa etmek istediğimi belirttim. Toplantıya katılan arkadaşlarım tüzüğümüzün ilgili maddelerini belirterek istifa kararıma karşı çıktılar ve devam etmemi istediler. Halen görevli arkadaşlarımızdan derneğimize üye arkadaşlarımızın görev almak isteyebileceklerini belirterek olağanüstü kongre yapmamızı yine ben teklif ettim. Yine de derneğimize üye olmuş seçilmiş veya seçim kaybetmiş bir aday arkadaşımız varsa şu anda bile aday olabilir ve aday olan arkadaşımın olmasından da memnun olurum. Çünkü her zaman söylediğim gibi bizler görev yapan, görevden ayrılan muhtarlar olarak devletin en hassas sinir uçları ve demokrasinin en yaygın kaleleriyiz. Bizler genel kurul üyelerinin kararına da aynı saygıyı duyarız." dedi.


Halen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Denetleme Kurulu üyeliği görevine devam eden Bedriye Pehlivan, yapılan Olağanüstü Genel Kurulda dernek üyelerinin oy birliği ile yeniden Dernek Başkanlığına seçilerek muhtar olmadan Muhtarlar Derneğinin Başkanlığına seçilmiş oldu. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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