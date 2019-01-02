Muhtar Özet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Camikebir Mahalle Muhtarı Ünal Özet son yolculuğuna uğurlandıOsmaneli'nin en hareketli muhtarı, en sevilen esnafı olan Ünal Özet (58), geçtiğimiz pazar günü geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir'e hastaneye kaldırıldı,...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Camikebir Mahalle Muhtarı Ünal Özet son yolculuğuna uğurlandı



Osmaneli'nin en hareketli muhtarı, en sevilen esnafı olan Ünal Özet (58), geçtiğimiz pazar günü geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir'e hastaneye kaldırıldı, geçirdiği ameliyatlara rağmen 2019 yılının ilk gününün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Özet'in cenazesi öğle namazına müteakip Rüstempaşa (Ulu) Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir merkezinde bulunan eski mezarlığa defnedildi.



Muhtar Özet'in cenaze törenine; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

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