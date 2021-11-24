Muhtar Parlak, "Cengiz Başkanımız Olmasaydı Bu İşlerin Hiçbiri Yapılmazdı" - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Davut Parlak da, "Cengiz Başkanımız olmasaydı bu işlerin hiçbiri yapılmazdı" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendisini çok seviyoruz"

Mahalle Muhtarı Davut Parlak, "Yapılan hizmetlerden memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendisini çok seviyoruz. Cengiz Başkanımız olmasaydı bu işlerin hiçbiri yapılmazdı. Allah razı olsun" dedi.