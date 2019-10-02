Muhtar projesiyle mahallesine renk kattı

Ataşehir Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Yeşim Şaylan'ın girişimiyle Meriç Caddesi'ndeki duvarlar renkli görüntüye kavuştu.

Meriç Caddesi'nin renklendirilmesi için proje geliştiren Şaylan, bunun için Ataşehir Belediyesinden izin aldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den ressamların bir araya geldiği projede, sanatçılar çizimleriyle mahalleye renk kattı.

Leyla Yeşim Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlıkta üçüncü dönemi olduğunu anlatarak, muhtar olduktan sonra mahallesinde kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiğini söyledi.

Atatürk Mahallesi'ne 5 bin kitabı olan bir kütüphane kazandırdığını da belirten Şaylan, "Muhtarlık binasını minik bir sanat galerisi yaptım. 8 sanatçımıza yer verdim. Şu anda da muhtarlığımızda bir sergimiz var." dedi.

"Bu duvarı benim renklendirmem lazım" düşüncesiyle projeye başladığını aktaran Şaylan, şunları kaydetti:

"Önce Ataşehir Belediyesinden izin almam lazımdı. Ben sizden maddi manevi bir şey beklemiyorum bu duvarı bana verin dedim. Duvar bana verildikten sonra sponsor bulmak için boya firmalarını aradım. Oralardan da çok cevap gelmedi. Sonrasında torunumu parka götürdüğüm bir gün tesadüfen bir beyefendi ile tanıştım. Projeden kendisine bahsedince 'biz bu projede yer almak istiyoruz' dedi. Hemen ertesi gün 3 tane eleman gönderdi ve ben projeye heyecanla başladım."

Şaylan, biri Almanya'dan ikisi İran'dan olmak üzere 50 ressamın projeye dahil olduğunu ifade ederek, böyle bir projenin Türkiye'de ilk olabileceğini belirtti.

"Ataşehir'i güzelleştirelim, kalıcı eserler verelim istedik"

Resim Öğretmeni Şeniz Çorman, Ataşehir ilçesinde yaşadığını ve projeyi muhtardan duyduklarını belirterek, "Ataşehir'i güzelleştirelim, kalıcı eserler verelim istedik. Eserimizi beraber yaptık bir de sosyal mesaj verelim istedik. Çocuklar dışarı çıksınlar, oynasınlar, cep telefonunu bıraksınlar istedik." şeklinde konuştu.

Resim öğretmeni Esra Küçük ise kötü görünen duvarları sanat eserine dönüştürdükleri için memnun olduğunu dile getirdi.