Muhtar saati uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan muhtar saati uygulamasının 13'üncüsü gerçekleşti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin sorunlarına daha hızlı bir şekilde çözüm üretmek amacıyla düzenlediği Muhtar Saati uygulamasının 13'üncüsü gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, kamu kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.



Geçen hafta cuma günü Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Vali Güzeloğlu, öncelikle kentte deprem değerlendirmesi yaptıklarını, herhangi bir sıkıntının olmaması üzerine Elazığ'a hareket ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine 5 bin kişilik aşevi kurduğunu ve Gezin beldesinde belediyeye ait sosyal tesisi 100 kişilik barınma alanına dönüştürüldüğünü belirten Vali Güzeloğlu, sosyal tesiste hala 55 kişinin barındığını ve aşevinin Elazığ merkezde sıcak yemek dağıtmaya devam ettiğinin bilgisini verdi.



"İçme suyu hizmetleri eski fiyat tarifesinden verilmeye devam edecek"



2020 ulaşım ve yol çalışmalarının 2 yıllık perspektifini tamamladıklarının müjdesini veren Vali Güzeloğlu, grup, mahalle ve mahalle içi yollarını tamamlayacaklarını çalışmada önceliği nüfus yoğunluğunun belirleyeceğini ifade etti. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na yeni araçlar kazandıracaklarını ardından 7 ay boyunca aralıksız bir şekilde çalışma yürüteceklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, 2020'de başlayacak yol yapım çalışmalarının 2022 itibariyle tamamlanacağını söyledi. DİSKİ'nin belirlediği yeni su tarife fiyatlarının 1 Nisan tarihine kadar ertelendiğini dile getiren Vali Güzeloğlu, vatandaşlara eski tarife üzerinden içme suyu hizmetlerini vermeye devam edeceklerini vurguladı.



"Kent merkezi ve ilçelerde önemli çalışmalar yürütülecek"



Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde ele alınan ve gerçekleşecek projeler ile ilgili katılımcılara bilgiler veren Vali Güzeloğlu, "Kent merkezi ve ilçelerde önemli çalışmalar yürütülecek. Bağlar ilçesinde etap etap kentsel dönüşüm çalışmalar yapılacak. Dağkapı ve Ulu Cami meydanları yeniden dizayn edilecek. On Gözlü Köprü ile Mardinkapı'da çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bağlar ilçemizde 2, Hani, Kulp ve Çermik başta olmak üzere bu ilçelerimizde Millet Bahçeleri yapılacak. Yeni toplu konutlar inşa edeceğiz. Atıkların depolama konusunda yakın zamanda önemli adımlar atacağız. Küçük esnaf için Şanlıurfa yolunda 6 bin dönüm alan üzerine Türkiye'ye örnek teşkil edecek olan sanayi sitesi kuracağız" dedi.



"Köprülü geçitlerle ilgili fizibilite çalışmalarına başladık"



Bağlar ile Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan ve trafik sıkışıklığının sıkça yaşandığı köprülü geçitlerle ilgili fizibilite çalışmalarına başladıklarını aktaran Vali Güzeloğlu, çalışmalarda dünya ölçeğinde Avrupa'dan Japonya'ya kadar önlerinde birçok seçenek bulunduğunu, bu seçeneklerden kentte en uygun olanını seçeceklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından muhtarlar söz alarak mahallerinde yaşanan sorunları paylaşma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları muhtarlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. - DİYARBAKIR