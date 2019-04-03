Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçildi, Mazbatasını Almaya Ömrü Yetmedi

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Almaya Ömrü Yetmedi

6 dakika önce

Kırklareli'nde muhtar seçilen 58 yaşındaki Ahmet Özen, mazbatasını almadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Almaya Ömrü Yetmedi, System.String[]
Kırklareli'nde muhtar seçilen 58 yaşındaki Ahmet Özen, mazbatasını almadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Karadere köyünde 31 Mart günü yapılan seçimlerde de muhtar seçilen 53 yaşındaki Ahmet Özen geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Çevresinde oldukça sevilen Ahmet Özen, muhtar seçilmesine rağmen mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi.

Özen'in cenazesi yarın Karadere köyünde yapılacak olan cenaze merasimi ile defnedilecek. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:50 Kaynak: İHA

Karadere, Kalp Krizi, Ahmet Özen, Kırklareli, Güncel
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