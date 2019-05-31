Son Dakika Haberleri: Muhtar seçildiği gün bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Muhtar seçildiği gün bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

59 dakika önce

Ankara'nın Haymana ilçesinde yerel seçimlerde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhtar seçildiği gün bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]
Ankara'nın Haymana ilçesinde yerel seçimlerde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haymana merkezindeki Çaldağ Mahallesi Muhtarlığına aday olan Hacı Ali Akçil seçim günü bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Oyların sayılmasına saatler kala yaralanan Akçal, 25 yıllık muhtar olan rakibini 6 oy farkla geçmişti. Ancak 31 Mart'tan bu yana hastanede bulunan Akçil, muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetti. Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderilen Akçil'in cenazesinin yarın öğlen namazını müteakip Haymana'nın Durutlar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
Ankara, Haymana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, mermiler anne ve çocuğuna isabet etti Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları Kars'ta karanfillerle karşılandı Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar seçildiği gün bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]