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Muhtar seçilip, ölen kocasının görevini devraldı

58 dakika önce

Adıyaman'da 31 Mart'ta muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği kazada hayatını kaybettiği Yeni Besni Mahallesi'nde yenilenen seçimde, muhtarlığa adaylığını koyan Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi seçimi kazandı.

Muhtar seçilip, ölen kocasının görevini devraldı, System.String[]
Adıyaman'da 31 Mart'ta muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği kazada hayatını kaybettiği Yeni Besni Mahallesi'nde yenilenen seçimde, muhtarlığa adaylığını koyan Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi seçimi kazandı.

31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden yapılan seçimde Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de muhtarlığa aday oldu. 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde Meltem Zengi 605, Veysel Özbay 170, İsmail Yıldız 98 ve Ramazan Borazan ise 15 oy aldı. Seçimde 605 oy alan Meltem Zengi, Yeni Besni Mahallesi muhtarı oldu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:07 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, Aydın, Güncel
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