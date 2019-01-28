Muhtar Seçilirse 5 Yıllık Maaşını Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde muhtar adayı olacağını duyuran Mehmet Nalcı, muhtar seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde muhtar adayı olacağını duyuran Mehmet Nalcı, muhtar seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.



Beyşehir'in nüfusu en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle'de muhtarlığa talip olan 3 adaydan birisi olduğunu belirten Mehmet Nalcı, yerel seçim çalışmalarını hane hane, iş yeri iş yeri gezerek sürdürüyor. Nalcı, bir araya geldiği mahalle sakini seçmenlerinden kendisini seçmeleri halinde muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını kaydederek destek istiyor.



Muhtar adayı Mehmet Nalcı, yaklaşık 12 bin yaşayanı ve 8 bin seçmeni bulunan doğup büyüdüğü Yeni Mahalle'ye muhtar adayı olduğunu, muhtar seçilip görevin kendisine tevdi edilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı taahhüt ettiğini söyledi. Nalcı, mahallesini tanıdığını, mahalle sakinlerinden de birçok insanın kendisini yakından tanıdığını vurgulayarak, "Dostlarımızın, arkadaşlarımızın desteğiyle bu yola çıktık. Kendimizden fedakarlık edelim diye nasip olur da seçilir bu görev bize tevdi edilirse 5 senelik süreç içerisinde Mehmetçik Vakfı'na maaşımızın tamamını vermeyi taahhüt ediyoruz. Bütün Yeni Mahalleli, dostlarımızdan, sakinlerimizden de bu taahhüdümüzü belirterek destek bekliyor, oy istiyoruz" dedi.



Bu düşüncesini ziyaret ettiği Beyşehir Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünde de ilçenin yöneticileri ve komutanlarla paylaştığını ve ziyaret ettiği tüm mahalle sakinlerinden bu taahhütle oy istediğini anlatan Nalcı, "Bu taahhüdümüzü ön plana çıkarmamız vatandaşlarımızın da çok hoşuna gidiyor, yani parasal bir beklentimiz olmadığını söyleyince, Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımızı belirttiğimizi duyduklarında bizi takdir edip, teşekkür ediyorlar. Halkımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu yola çıkarken kararımızı notere de taktik ettireyim dedim. Ama, böyle bir para olmadığı için tastiki yapamayacaklarını, belgeye dökemeyeceklerini söylediler. Ama mahalle halkım bize teveccüh gösterip seçerse, inşallah sizlerin huzurunda bunu resmiyete de dökeceğiz. Maaşımız bize verildikçe, biz götürüp Mehmetçik Vakfımıza her ay teslim edip dekontumuzu da gerek sosyal medya yoluyla teşhir edip, gerekse ofisimize gelen vatandaşlarımıza gösterip kanıtlayacağız" diye konuştu. - KONYA

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