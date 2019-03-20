Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçilirse, Maaşını İhtiyaç Sahiplerine Bağışlayacak

Muhtar Seçilirse, Maaşını İhtiyaç Sahiplerine Bağışlayacak

34 dakika önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Seyran Mahallesi'nde muhtar adayı Halis Kalaycı (51), seçildiği takdirde maaşını ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dar gelirli ailelere bağışlayacağını açıkladı.

Muhtar Seçilirse, Maaşını İhtiyaç Sahiplerine Bağışlayacak, System.String[]
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Seyran Mahallesi'nde muhtar adayı Halis Kalaycı (51), seçildiği takdirde maaşını ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dar gelirli ailelere bağışlayacağını açıkladı. Kalaycı, bu vaadini de noter aracılığıyla onaylattı.

Seyran Mahallesi'nde oturan Halis Kalaycı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde mahallesinden muhtar adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası Kalaycı, seçildiği takdirde ise muhtarlık maaşını, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dar gelirli ailelere bağışlayacağını açıkladı. Bu vaadini de noter aracılığıyla onaylatan Halis Kalaycı, "Seyran Mahallesi muhtar adayıyım. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonucunda muhtar olduğum takdirde maaşımı, mahallede dar gelirli öğrencilere ve ihtiyacı olan vatandaşlara yardım olarak vereceğim" dedi.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Ermenek, Karaman, Güncel
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