Muhtar Seçilirse Maaşını Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Nalcı, 31 Mart'ta muhtar seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mehmet Nalcı, 31 Mart'ta muhtar seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.



Beyşehir'in nüfusu en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle'de muhtarlığa talip olan Mehmet Nalcı, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Nalcı, ev ev, işyeri işyeri gezip, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, seçmenlerinden destek istiyor.



Nalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 bin yaşayanı ve 8 bin seçmeni bulunan, doğup büyüdüğü Yeni Mahalle'ye muhtar adayı olduğunu söyledi.



Muhtar seçilip görevin kendisine tevdi edilmesi halinde 5 yıl boyunca devletten alacağı tüm maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı taahhüt eden Nalcı, mahallesini tanıdığını, mahalle sakinlerinden de birçok insanın kendisini yakından tanıdığını anlattı.



Nalcı, dostlarının ve arkadaşlarının desteğiyle bu yola çıktığını vurgulayarak, "Kendimizden fedakarlık edeyim diye düşündüm. Nasip olur da seçilirsek 5 senelik süreç içerisinde maaşımı Mehmetçik Vakfı'na vermeyi taahhüt ediyorum. 'Mahallemize daha fazla hizmet alabilir miyiz, bizim de birilerine bir faydamız olur mu?' düşüncesiyle parayı gözetmeksiniz böyle bir yola çıktık. Bizden daha çok ihtiyacı olduğuna inandığım Mehmetçik Vakfı'na da tüm maaşımı bağışlamayı kendime bir borç bildim." dedi.



"Halkımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz"



Bu düşüncesini ziyaret ettiği Beyşehir Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü'ndeki yetkililerle de paylaştığını anlatan Nalcı, şunları kaydetti:



"Bu taahhütümüzü ön plana çıkarmamız vatandaşlarımızın da çok hoşuna gidiyor. Yani parasal bir beklentimiz olmadığını söyleyince, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımızı duyduklarında bizi takdir edip, teşekkür ediyorlar. Halkımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Maaşımız bize verildikçe, biz de götürüp Mehmetçik Vakfımıza her ay teslim edip dekontumuzu da sosyal medya yoluyla teşhir edeceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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