Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçilirse Maaşını Öğrencilere Verecek

Muhtar Seçilirse Maaşını Öğrencilere Verecek

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Şahin Güner, yerel seçimde muhtarlık seçimini kazandığı takdirde alacağı muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme taahhüdünde bulundu.

Muhtar Seçilirse Maaşını Öğrencilere Verecek, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Şahin Güner, yerel seçimde muhtarlık seçimini kazandığı takdirde alacağı muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme taahhüdünde bulundu.

Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde çobanlık yaparak emekli olan 54 yaşındaki Şahin Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olduğunu, mahallesindeki sorunlara duyarlı bir vatandaş olarak yıllardır çözülmeyen sorunları çözmek için muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyledi.

Mahallesine devletin hizmet getirdiğini ancak belediyenin bunu değerlendirmediğini savunan Çoban, "Benim köyümün altyapısı, kanalizasyonu yok. Sağlık ocağı, gençlerin top oynayacağı bir halı sahası yok. Mezarlığımızda su yok. Ben bunların hepsinin üstesinden gelip devletimle beraber yapacağım." dedi.

"Seçilirsem muhtarlık maaşımı öğrencilere vereceğim"

Çobanlıktan emekli olduğunu anlatan Güner, seçildiği taktirde muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme kararı aldığını belirtti. Güner, bu kararını noterden de taahhüt ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dikili noterine gittim, dedim ki 'Biz hanımla bir karar verdik. Ben dedim köyüme muhtar seçildiğim zaman devletin bana vermiş olduğu muhtarlık maaşını komple elime geçmemek şartıyla okuyan çocuklara vereceğim.' Para okuldaki çocuklara gidecek. Artan para da dışarıda okuyan çocuklara burs parası olarak gidecek."

Bu kararından dolayı ilçe kaymakamının kendisini tebrik ettiğini aktaran Güner, "Ben kendimi okuyan çocuklara, gençlere adadım, köyüme adadım. Hiçbir menfaatim, çıkarım yok. Seçildiğim takdirde iş yaparken her ay halkımla birlikte karar alacağım, halkıma soracağım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:19 Kaynak: AA

İzmir, Dikili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu

Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:06:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçilirse Maaşını Öğrencilere Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]