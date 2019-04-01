Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçimi Kavgasında Ölen Genç Toprağa Verildi

Muhtar Seçimi Kavgasında Ölen Genç Toprağa Verildi

58 dakika önce

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaşamını yitiren Erdem Türk (18), toprağa verildi.

Muhtar Seçimi Kavgasında Ölen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaşamını yitiren Erdem Türk (18), toprağa verildi.

Küçükincirli köyünde, dün akşam, iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın kolundan hafif, Erdem Türk ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Erdem Türk'ün cenazesi yakınları tarafından Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, köy mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Erdem Türk'ün babası Ramazan Türk, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Erdem Türk'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, B.Ş. ile muhtar Şahin Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:02 Kaynak: DHA

Şefaatli, Yozgat, Güncel
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