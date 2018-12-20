Muhtar Senger, "Çakırcaali İşte Şimdi Çakırcaali Oldu"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede başarıyla yürüttüğü 154 Mahalle Projesi ile sağlıklı yerleşimler inşa etmeye devam ediyor. MASKİ'nin projesi dahilinde çalışma yürüttüğü Alaşehir'e bağlı Çakırcaali Mahallesi sakinleri de daha sağlıklı alt ve üstyapıya kavuştu. Mahalleye toplamda 10 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapısı kazandıran Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, başladığı üstyapı çalışmasını da tamamladı. 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işi ile Çakırcaali yepyeni bir görünüme kavuştu.

"CENGİZ BAŞKANIMIZDAN ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Çakırcaali Mahalle Muhtarı Coşkun Senger, mahallelerinde yapılan alt ve üstyapı çalışmaları için teşekkür ederek, "İçme suyu hattımız 45 senelikti. 45 yıldır aynı borunun içinden geçen suyu içtik. Suyumuz artık kokmaya başlamıştı. Cengiz Başkanımız mahallemize sıfırdan altyapı kazandırdı. Her yanımız çamur içindeydi. Mahallemizde hiç bakım yoktu. Yapılan üstyapı çalışmaları ile Çakırcaali işte şimdi Çakırcaali oldu diyoruz. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Kendisinin her zaman destekçisiyiz" dedi.