Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor - Son Dakika
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Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaması istenen mahallelinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle kurye hizmeti vermeye başladı.

Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaması istenen mahallelinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletiyle kurye hizmeti vermeye başladı. Balıbey, "Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var. İletişimimizi telefon ve sosyal medyadan sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" dedi.

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle hükümetin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, birçok sektörde verilen hizmetler durdurulurken, halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuluyor. Son alınan kararla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evden çıkmalarına kısıtlama getirildi. Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey de özellikle yaşlıların mağdur olmaması için harekete geçti. Muhtar Balıbey, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı bilgilendirdi, evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını da bisikletiyle gidip, gelerek kendisi karşılamaya başladı.

'HALKIMIN 24 SAAT EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİM'

Muhtar Erdal Balıbey, "1984 yılından bu yana Güvenevler Mahallesi'nin muhtarı olarak hizmet veriyorum. Koronavirüs çıktığından beri devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlar üzerine bu bilgileri gerek sosyal medya üzerinden gerek internet üzerinden paylaşarak hem sorunlara yardımcı olmak amacıyla hem de kişilere ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.

'6 BİN 800 VATANDAŞIM VAR'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Balıbey, "Yaşlılarımızın her ne tür gereksinimi varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Finansörlüğünü yapan dostlarımız da var. İhtiyaçları anlatıyoruz ve onlardan aldığımız yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlarımız ise bizlere ücretini takdim ederek taleplerini iletiyor, biz de ihtiyaç duydukları ürünü alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var ve tüm vatandaşlarımın telefon numaraları bende var. Benim numaram da mahalle sakinlerimin tamamında mevcut. İletişimimizi telefon ve sosyal medya hesabım üzerinden sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

Halkın, tedbirler artırıldıkça daha duyarlı davranmaya başladığını belirten Muhtar Balıbey, "Sokağa çıkmıyorlar, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar, zorunlu ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmayarak duyarlılığını da ortaya koyuyor ve kurallara riayet ediyor. Mahalle sakinlerimizin birçoğunun arkadaşı, birçoğunun ise evladı gibiyim. Mahallemizdeki insanların birçoğu beni muhtardan ziyade evladı, kardeşi olarak görür. Ben de bu mahallede büyüdüysem mahalle sakinlerimiz de beni sevip, şefkatle yaklaşıyorsa ben de bir muhtar, bir kardeşleri ve evlatları olarak elimden geldiğince onlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.


Koronavirüs, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:32 Kaynak: DHA

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