Muhtar, süs halılarından elde edeceği geliri cami inşaatına bağışlayacak - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde Muhtar Hasan Başaran, süs halılarından elde edeceği geliri cami inşaatına bağışlayacak.
Danışmendgazi Mahallesi Muhtarı Başaran, mahallede hayırseverlerin desteğiyle başlattığı cami inşaatı için çalışmalarını sürdürüyor.
Tarihi Malazgirt resimlerinin işlendiği süs halılarını satarak elde edeceği geliri cami inşaatına bağışlayacağını belirten Başaran, inşaat çalışmalarının tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Başaran, "İlçenin tarihi simgelerini halılara işledik. Bu halılarımızı ilçe halkımıza ve işadamlarımıza satmayı düşünüyoruz. Buradan gelen gelirleri cami inşaatımızda kullanacağız. Cami inşaatımızın taziye evi kısmı ve minaresinin kaba inşaatı bitti. Şimdi ibadethane bölümü dediğimiz ikinci kat çalışmalarına başladık." dedi.
- Kaynak: AA
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