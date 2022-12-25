Çorum'da muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Çorum'da muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

25.12.2022 14:46

Çorum'da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Çorum'un merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana gelen olayda, traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ KÖYE GELDİ

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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