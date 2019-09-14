Son Dakika Haberleri: Muhtar Taşkıran dualarla toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Muhtar Taşkıran dualarla toprağa verildi

1 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyü muhtarı Ekrem Taşkıran, dualarla toprağa verildi.

Muhtar Taşkıran dualarla toprağa verildi, System.String[]

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyü muhtarı Ekrem Taşkıran, dualarla toprağa verildi.


Haydaroba köyü muhtarlığı görevini 6 aydır sürdüren Ekrem Taşkıran, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Taşkıran, dün Haydaroba köyü Camiinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP ilçe Başkanı Yener Korkmaz, Çanakkale İl Özel İdare Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Oktay Arslan, Hilmi Ünal, Recai Ertan ile köy muhtarları ve köylüler katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Taşkıran, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız
Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar Taşkıran dualarla toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]