Muhtar tebligatları kendi elleriyle sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar tebligatları kendi elleriyle sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Muhtar tebligatları kendi elleriyle sahiplerine ulaştırıyor

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir muhtar, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapasmında evlerinden çıkmaması üzerine muhtarlığa bırakılan tebligatları sahiplerine kendi elleriyle ulaştırıyor.

Muhtar tebligatları kendi elleriyle sahiplerine ulaştırıyor, System.String[]

SULTANGAZİ'de bir muhtar, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapasmında evlerinden çıkmaması üzerine muhtarlığa bırakılan tebligatları sahiplerine kendi elleriyle ulaştırıyor.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammet Ayşan, koronavirüse karşı yürütülen mücadeleden dolayı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara, ulaştırılması gereken acil tebligatları kendi elleriyle ulaştırmaya başladı.

Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammet Ayşan, "Bilindiği üzere virüsten dolayı devletimizin aldığı kararlar var. Vatandaşlara dışarıya çıkmamaya özen gösterilmesi yönünde öneride bulundu. Mahallemizde geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı rahatsız olan, yaşlı olan ve dışarıya çıkmayan vatandaşlarımız muhtarlığımızı arayıp evraklarının geldiğini söylüyorlar. Biz de onlara teslim ediyoruz. Evraklarını teslim ettiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir hizmeti gördükleri zaman memnun oluyorlar. Benim isteğim bu tebligatların kısa bir süreliğe durdurulmasıdır" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşegül Keser, "Bize yardımcı olduğu için muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kronik rahatsızlıklarım olduğu için bu süreçte çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Evrakım da acil olduğu için muhtarımızda sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu" diye konuştu.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:02 Kaynak: DHA

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