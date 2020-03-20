MUHTAR TEBLİGATLARI KENDİ ELLERİYLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUHTAR TEBLİGATLARI KENDİ ELLERİYLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR - Son Dakika

MUHTAR TEBLİGATLARI KENDİ ELLERİYLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR

7 saat önce

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL DHASultangazi'de bir muhtar, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapasmında evlerinden çıkmaması üzerine muhtarlığa bırakılan tebligatları sahiplerine kendi elleriyle ulaştırıyor.

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir muhtar, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapasmında evlerinden çıkmaması üzerine muhtarlığa bırakılan tebligatları sahiplerine kendi elleriyle ulaştırıyor.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammet Ayşan, koronavirüse karşı yürütülen mücadeleden dolayı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara, ulaştırılması gereken acil tebligatları kendi elleriyle ulaştırmaya başladı.

Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammet Ayşan, 'Bilindiği üzere virüsten dolayı devletimizin aldığı kararlar var. Vatandaşlara dışarıya çıkmamaya özen gösterilmesi yönünde öneride bulundu. Mahallemizde geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı rahatsız olan, yaşlı olan ve dışarıya çıkmayan vatandaşlarımız muhtarlığımızı arayıp evraklarının geldiğini söylüyorlar. Biz de onlara teslim ediyoruz. Evraklarını teslim ettiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir hizmeti gördükleri zaman memnun oluyorlar. Benim isteğim bu tebligatların kısa bir süreliğe durdurulmasıdır dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşegül Keser, 'Bize yardımcı olduğu için muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kronik rahatsızlıklarım olduğu için bu süreçte çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Evrakım da acil olduğu için muhtarımızda sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu diye konuştu.

MUHTAR TEBLİGATLARI KENDİ ELLERİYLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

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