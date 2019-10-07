Son Dakika Haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.

Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.


Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş idaresindeki traktör ile tır çarpıştı. Kazada traktörün altında kalan Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş'ın yarın köyünde toprağa verileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Refahiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinizin altında fay hattı var mı? İnternetten öğrenin
Demi Moore'a 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunan kişinin kimliği ortaya çıktı Ferdi Tayfur da siyasete el attı! Çok konuşulacak Bahçeli yorumu Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:11:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]