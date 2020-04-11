Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı A. Sofular Köyü Muhtarı Hilmi Seyhan korona virüs ile mücadele kapsamında köydeki tüm sokak, cadde ve evlerin girişlerini dezenfekte etti.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı A.Sofular Köyü Muhtarı Hilmi Seyhan korona virüs salgını ile mücadele konusunda örnek olacak çalışmalar yapıyor. Korona viürse karşı vatandaşların alması gereken tedbirlerle ilgili bilgileri içeren broşürler hazırlayan Muhtar Seyhan, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara dağıttı. 13 Mart tarihinden itibaren korna virüs salgınına karşı mücadele ettiklerini belirten Seyhan "A. Sofular Köyümüzde 13 Mart tarihinden itibaren köy bütçesi ile temin ettiğimiz ilaçlarla her noktadaki cadde, sokak ve binaların girişlerini periyodik aralıklarla dezenfekte ediyoruz.Korona virüse karşı nasıl korunulacağını anlatan broşürleri halkımıza kapı kapı dolaşıp vererek bu konuda bilinçlenmelerini sağlamaya çalıştık. Yine evinden çıkmayan vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden, gıda ihtiyaçlarını Ormanlı Beldemizden temin edip kendilerine ulaştırdık. Köyümüzden Erdemir'de çalışan kardeşlerimiz kendi aralarında organizasyon yaparak temin ettikleri maske ve eldivenleri tüm köylümüze dağıtımını gerçekleştirdik. Bu süreçte bizim yanımızda olan, çalışmalarımıza bizzat katılan yada destek olan tüm köylülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Köylümüz korna virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve yetkililerin uyarılarına riayet ediyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizler bu korona virüs belasından devlet millet iş birliği ile kurtulup yeniden sağlıklı günlerde birlikte olacağız" dedi. - ZONGULDAK