Son Dakika Haberleri: Muhtar ve Azalarından Kaymakama Nezaket Ziyareti

Muhtar ve Azalarından Kaymakama Nezaket Ziyareti

25 dakika önce

Datça'nın İskele Mahallesi muhtarı ve ihtiyar heyeti mazbatalarını almasından sonra ilk ziyaretlerini İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'a yaptılar.

Muhtar ve Azalarından Kaymakama Nezaket Ziyareti, System.String[]
Datça'nın İskele Mahallesi muhtarı ve ihtiyar heyeti mazbatalarını almasından sonra ilk ziyaretlerini İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'a yaptılar.

31 Mart yerel seçimlerinde iskele mahalle muhtarlığına 4. kez aday olan Metin Karadağlı, 8 aday arasından sıyrılarak yeniden muhtar seçildi. Muhtar seçilir seçilmez azalarıyla birlikte ilk ziyaretlerini ilçe kaymakamı Mesut Çobana yapan Muhtar Metin Karadağlı ve azaları kaymakam tarafından kabul edilerek muhtar ve azalarını tek tek kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Muhtar seçilen Metin Karadağlı ise yaptığı konuşmada; "31 Mart yerel seçimlerinde 4. defa adaylık için başvurdum ve yapılan seçim sonunda tekrar seçildim. Beni bu göreve dördüncü defa layık gören vatandaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum gece gündüz haftanın yedi günü bana ihtiyaçları olduğu an her nerede olursam olayım yardımlarına koşmakta tereddüt etmeyeceğimi bilmelerini istiyorum" dedi.

Daha sonra muhtar ve azalarıyla birlikte hatıra resmi çektiren ilçe kaymakamı Mesut Çoban, muhtar ve azaları başarılar dileyerek uğurladı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:41 Kaynak: İHA

Datça, Mesut Çoban, Güncel
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