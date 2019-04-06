Son Dakika Haberleri: Muhtar ve Azalarının İsimleri Ayrı Yazılınca Seçim İptal Edildi

Muhtar ve Azalarının İsimleri Ayrı Yazılınca Seçim İptal Edildi

10 dakika önce

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde muhtarlık seçimi, muhtar ile aza adaylarının isimlerinin farklı kağıtlara yazılması nedeniyle iptal edildi.

Muhtar ve Azalarının İsimleri Ayrı Yazılınca Seçim İptal Edildi, System.String[]
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde muhtarlık seçimi, muhtar ile aza adaylarının isimlerinin farklı kağıtlara yazılması nedeniyle iptal edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bereket köyünde muhtarlık seçimine tek aday olarak katılan Ruhi Akdemir, muhtar adayı ile azaların isimlerini farklı kağıtlara yazdı.

Köydeki seçmenler de muhtar adayı ve azalar için iki ayrı kağıdı zarfa koyarak oy kullandı. Seçimde Akdemir, kullanılan 39 oyun tamamını aldı.

Yapılan işlemi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, muhtar adayı ile azaların isimlerinin tek kağıda yazılması gerektiğini belirterek, isimlerin farklı kağıtlara yazılması nedeniyle köydeki muhtarlık seçimini iptal etti.

Köyde seçimin haziran ayında tekrarlanması bekleniyor.

Ruhi Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünde muhtarlık seçimine ikinci kez tek aday olarak katıldığını söyledi.

Seçim sırasında oy pusulalarının karışması nedeniyle yanlış oy kullanıldığını savunan Akdemir, "Ben ve bazı yakınlarım nizami oy kullandı ancak onlar da değerlendirilmedi. 5-6 nizami oy olması lazım. Onun için oylarımın tekrar değerlendirilmesini istedim ancak kabul edilmedi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Kurşunlu, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Gazeteci İsmail Küçükkaya: Yeni Lider Adayları Ortaya Çıktı Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:09:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar ve Azalarının İsimleri Ayrı Yazılınca Seçim İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]