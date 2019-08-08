Muhtar ve azası eğlence mekanında tabanca ile vuruldu

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada muhtar ve azası tabanca ile vurularak yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada muhtar ve azası tabanca ile vurularak yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, olay, Çal ilçesi Süller Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekana eğlenmeye giden İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve azası Ömer Gökçe ile mekanda bulunan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından Arıkan ve Gökçe'nin üzerine tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateşte Arıkan ve Gökçe vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Gökçe'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi vurduktan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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