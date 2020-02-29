Muhtar ve devlet memuru kaçak kazı yaparken JASAT'a yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muhtar ve devlet memuru kaçak kazı yaparken JASAT'a yakalandı - Son Dakika

Muhtar ve devlet memuru kaçak kazı yaparken JASAT'a yakalandı

11 dakika önce

Denizli'de kaçak kazı yapan ve aralarında 1 muhtar ile 1 kamu görevlisinin de olduğu define avcıları jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Muhtar ve devlet memuru kaçak kazı yaparken JASAT'a yakalandı, System.String[]

Denizli'de kaçak kazı yapan ve aralarında 1 muhtar ile 1 kamu görevlisinin de olduğu define avcıları jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslardan 8'i adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına dair bilgi alan JASAT timi fiziki takibe başladı. Ardından harekete geçen jandarmanın dedektifleri 10 şahsı kazı yaptıkları yerde suçüstü yaptı. Şahısları gözaltına alan JASAT timi ardından karakola götürdü. Gözaltına alınanlar arasında 2 kişi ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 1 mahalle muhtarı ve 1 devlet memurunun da olduğu 8 kişi işlemlerinin ardından Tavas adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahısların bazılarının kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. - DENİZLİ

Devlet Memuru, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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