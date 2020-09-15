Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık'a teşekkür - Son Dakika

Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık'a teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Topçalı Mahallesi, yıllardır hayali olan çevre yoluna kavuştu.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık'a teşekkür, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Topçalı Mahallesi, yıllardır hayali olan çevre yoluna kavuştu. Topçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Aksoy ve mahalle sakinleri asfaltlama işleri tamamlanan çevre yolunda toplanarak Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ettiler.

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ne giden ağır tonajlı araçların mahalle içinden geçmesi nedeniyle yıllardır sorun yaşayan Topçalı Mahallesi, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin yaptığı 1 kilometrelik çevre yolu ile rahat bir nefes aldı. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla kamulaştırması tamamlanarak açılan 1 kilometrelik çevre yolu emisyon asfalt ile kaplandı. Topçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Aksoy ve mahalle sakinleri hizmete alınan çevre yolunda toplanarak Kdz.Ereğli Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ettiler. Muhtar Hasan Aksoy, mahalle sakinlerinin yıllardır çevre yolu hayali kurduklarını belirterek şunları söyledi: "Mahalle adına Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bizim mutlu günümüz. Yıllardır mahalle içinden ağır tonajlı araçlar geçiyordu. Yıllardır bu çileyi çok çektik. Belediye başkanımız bu konuyu çok iyi biliyor, zabıta ile ağır tonajlı araçları engellemeye çalıştı, nihayetinde bu çevre yolunu açmak da ona nasip oldu. Alternatif yolumuzun açılmasıyla çoluk çocuğumuz artık mahallede rahat bir nefes alacak. Bizler de huzurlu bir şekilde evlerimizde oturabileceğiz. Bugün asfaltlama işlemi de yapıldı çok sevinçliyiz. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun."

Çevre yolunun asfaltlanarak hizmete açılmasından çok mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri de "Artık çocuklarımız mahalle içerisinde rahatça bisiklete binecekler, geceleri ağır tonajlı araçlar nedeniyle 3-4 şiddetinde deprem oluyormuş gibi hissetmeyeceğiz" diyerek Başkan Posbıyık'a hizmetleri için teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Organize Sanayi Bölgesi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık'a teşekkür - Son Dakika

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