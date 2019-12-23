Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını - Son Dakika

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

7 saat önce

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı.

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını, System.String[]

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Sulakyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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