Muhtar, yabancıların köye giriş ve çıkışını yasakladı - Son Dakika
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Muhtar, yabancıların köye giriş ve çıkışını yasakladı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı.

Muhtar, yabancıların köye giriş ve çıkışını yasakladı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı. Köy sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, gönüllülük esasına göre köy girişinde nöbet tutuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gün geçtikçe Türkiye'de de etkisini artırıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrıları sürerken, farklı önlemler alınmaya devam ediyor. Biga ilçesine bağlı Işıkeli Köyü Muhtarı Emin Aktaş, 170 nüfuslu köye koronavirüs salgınının girmesini önlenmek için kendi karantinalarını uygulama kararı aldı. Köy, araçla satış için gelenlere ve yabancılara kapatıldı. Alınan karar köy girişine tabela asılarak duyuruldu. Maske ve eldiven takan köylüler, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor.

'YABANCI ARABALARI DURDURUYORUZ'

Köye giriş çıkışları yasaklayan Işıkeli Muhtarı Emin Aktaş, "Köyümüzün girişinde nöbet tutuyoruz. Yabancı arabaları durduruyoruz. Eğer çok önemli bir işi yoksa geri döndürüyoruz. İşi varsa işini görüyoruz. Bu hastalık bitene kadar bunu böyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'HAYATIMIZ BÖYLE DEVAM EDİYOR'

Köyde hastalığın yayılmasını önlemek için alınan diğer önlemler hakkında bilgi veren Muhtar Aktaş, "Bu hastalığı duyunca iki bidon ilaç aldık. Öncelikle camimizi, tuvaletlerimizi, abdesthaneleri bütün köyü ilaçladık. 65 yaş grubuna imamızla beraber sokağa çıkma yasağını uyguladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Biga'da da hasta var denildi. Bunun üzerine Sayın Kaymakamımızı aradık. Sayın Kaymakamımızı bir tabela yazsak, bir yasak uygulasak nasıl olur diye sorduk. 'Çok iyi olur. Yaparsanız güzel olur' dedi. Bizde bunun üzerine tabela yaptık. Geldik yerine koyduk. Yasağı uyguluyoruz. Bütün köylü vatandaşımıza imamla beraber ev ev gezerek bir ihtiyaçları var mı, varsa tedarik edelim diye soruyoruz. Kaymakamlık tarafından hem imamımıza hem bana görevlendirme yapıldı. Geceleri yasak diye anons ediyoruz. Köy meydanına gelen yok. Geldiği zaman aradaki mesafeyi 2-3 metre tutuyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor" diye konuştu.

'MUHTAR LEVHA KOYARAK KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLADI'

Köy sakini Ercan Sarı, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi korumaya gayret etiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Temizliğe dikkat ediyoruz. Kendimizi koruyoruz. Dışarı pek çıkmıyoruz. Evde kalmaya gayret ediyoruz. Köyümüzün muhtarı da levha koyarak köye giriş çıkışları yasakladı. Bu şekilde kendimizi izole ediyoruz."

Köye yabancıların girmesinin yasaklanmasının yerinde bir uygulama olduğunu kaydeden market işletmecisi Cemil Kısa ise, "Çok yerinde bir uygulama. Köyümüz için koronavirüse karşı gerekliydi. Bu süreçte marketimiz de çalışıyor. Bütün köylüye hizmet veriyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.


Koronavirüs, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:06 Kaynak: DHA

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