Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi
YALOVA - Yalova'da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpi bulan muhtar, hayvanı elleriyle su içirdi.
Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahalle Muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanılmadığı yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki içi boş olan havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvanı elleriyle su içirdi. Muhtar kirpinin üzerine su dökerek de serinletti. Kendine gelen kirpi daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
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