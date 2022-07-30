Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi

30.07.2022 20:51

Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi Yalova'da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpi bulan muhtar, hayvanı elleriyle su içirdi.

Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi

YALOVA - Yalova'da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpi bulan muhtar, hayvanı elleriyle su içirdi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahalle Muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanılmadığı yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki içi boş olan havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvanı elleriyle su içirdi. Muhtar kirpinin üzerine su dökerek de serinletti. Kendine gelen kirpi daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir'den 'Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler' Eğitimi Mersin Büyükşehir'den 'Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler' Eğitimi Gelecek Partisi'nden Yalova'da Halk Ekmek Fabrikası Kurulması İçin İmza Kampanyası Gelecek Partisi'nden Yalova'da Halk Ekmek Fabrikası Kurulması İçin İmza Kampanyası
Kaynak: İHA

Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 20:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtar, Yalova'da bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement