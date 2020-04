Muhtar, yaş sınırına takılan köylüsünün tarlasını sürdü, ekimini yaptı - Son Dakika

Ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Elazığ'da bir köy muhtarı örnek oldu, yaş sınırına takılan köylüsünün tarlasını sürüp, ekimini yaptı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına Elazığlılar da büyük oranda uyum sağlıyor. Uygulama nedeniyle ihtiyaçları olan özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşların taleplerini valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu karşılarken, gönüllülerde destek sağlıyor. Ekiplerin yaptığı örnek çalışmaya Baskil ilçesine bağlı Yıldızlı Köyü muhtarı Tekin Baydar da(38), gönüllü olarak destek verdi. Yaş sınırına takılan köyünün sakinlerinden birinin tarlasını traktörle süren Baydar, nohutlarının da ekimini gerçekleştirdi. Muhtar Baydar, imkanları dahilinde köy sakinlerinin işlerini yapmaya çalıştığını aktardı.



Korona virüs salgını nedeniyle köylülerin her türlü ihtiyacını gidermek için mücadele ettiğini ifade eden Muhtar Tekin Baydar, "Köyümüzde yaşayan ve 65 yaş üstü olması nedeniyle dışarı çıkma yasağı olan köylümüzün işleri geri kalmasın diye tarlasını traktör ile sürdüm. Nohutunu ektim. Köyümüzde yaşayan insanlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hassas bir zamandan geçiyoruz. Hepimizin duyarlı olması lazım. Köyümüzde genel olarak bir çok önlem aldık. Köyümüzde misafirliği geçici olarak yasakladık. Her gün camimizde anons yaparak, vatandaşları uyarıyorum. Dışarıdan gelen kimseyi köyümüze almıyoruz. Köyümüzün nüfusu 80 civarında olması nedeniyle, devletimizin virüs nedeniyle yasak ettiği ve dışarı çıkma engeli olan köylülerimizin özellikle tarla işlerini muhtar olarak yapmaya çalışıyorum" dedi. - ELAZIĞ